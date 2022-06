Své zástupce vyslaly Praha, Liberec, Kladno, Plzeň, Mladá Boleslav, Most, Chomutov, Česká Lípa, Hradec Králové, Stříbro i České Budějovice. Do hlavního závodu se přihlásila i reprezentantka a olympionička Eva Vrabcová Nývltová, domácí běžci nezklamali.

Především Petr Zuda ze Všebořic zabodoval. Se startovním číslem 5539 prolétl pětikilometrovou tratí s velkým náskokem a ještě si přidal desítku. Mimo soutěž doběhl devátý. Nutno dodat, že na soupisce kratší trati bylo evidováno 380 sportovců, na desítce 280. „Letos to byl můj třetí závod. Trénuji momentálně hlavně běh se psem na Střižáku. Kdyby nebyl ten vítr, tak to byla ideální akce,“ smál se domácí tahoun a hned označil za velkého favorita na desítku mezi muži Šimona Koblížka. Usměvavý student farmacie vyhodnotil situaci následovně. „V pondělí mě čeká těžká zkouška ve škole, to je mnohem podstatnější, než dnešní závod. Soupeře neznám, uvidíme. Tohle je můj poslední závod před letní přípravou. V dubnu jsem vyhrál republiku i Český pohár v aquatlonu, nominoval jsem se na mistrovství světa i Evropu,“ prohlásil mladík a přidal vysvětlení. „ Aquatlon je složen z plavání a běhu. MS bude na Slovensku, ME ve Španělsku. Bydlím v Ústí, studuji v Hradci, kde také trénuji,“ tvrdil před závodem. Porazil ho pouze jediný muž, atlet Matěj Placatka, startovní číslo 1225 v čase 00:32:23 z TJ Příbram.

Hlavní závod žen měl jasnou favoritku, olympioničku Evu Vrabcovou Nývltovou. Byla skvělá, porazila spoustu mužů, doběhla v absolutním pořadí čtvrtá v čase 00:36:21. V cíli ji čekal manžel a dvouletá dcera Adélka. Druhé místo mezi ženami obsadila domácí běžecká hvězda Zuzana Kotěšovcová se startovním číslem 1044 v čase 00:38:28. „Byla to moc hezká akce, spousta lidí, co mají rádi pohyb. Skvělý byl třeba nestárnoucí Jirka Masorčič (59), nebo místní trenérská legenda Václav Dius, který vyhrál svou věkovou kategorii (62). Za týden se poběží na Miladě, tak neseďte doma. Bude to fajn,“ zvala na další běh štíhlá dáma.

Zajímavých nápadů tam bylo víc. Třeba v jednom stánku předváděl Vítězslav Stránský z Jablonného nad Orlicí speciální kola na stojanu, vyrábějící ovocný koktejl pohybem cyklisty. „Ovoce si vybere každý podle chuti, potom stačí jenom šlapat. Nádoba je na půl litru. Nepotřebujete žádnou zásuvku ani baterii, V dnešní době ideální řešení energetické krize,“ smál se šikula.

