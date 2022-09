Radost rozdávají plnými hrstmi a nyní vzkazují na svém facebooku: „Je nás pět, všechny ze Střekova. Snažíme se probudit tohle místo k životu. Pořádáme tedy rozličné akce, jejichž smyslem je oživovat místní komunitu. Jsme nepolitické uskupení pěti žen (Helena Luzumová, Kateřina Chalašová, Jitka Gazdová, Lenka Jírová Dragounová, Veronika Dočkalová), které se snaží pořádat napříč rokem od adventu až po advent různorodé nekomerční akce. Takové, na kterých se lidé víc mohou potkat. Chceme rozvíjet komunitní život Střekova, oživovat veřejný prostor. Pravidelně pořádáme na zmíněném místě v parku T. G. M. před Činoherním studiem akce prospěšné, radostně sousedské, svému okolí i blízkým užitečné. Udělejte si na ně i sebe již v neděli dopoledne dvě hodiny času, uteče to jako nic. Totiž my pro Vás opět chystáme klasický blešák, akci v nejlepším smyslu svého jména u sebe na Střekově,“ zní pozvánka.

Jak už dobře ví pět dam v čele s Kateřinou Chalašovou, takové akce si nyní opět získávají pozornost i úctu, zvláště v čase inflace nabývají další rozměr. Asi ne, z blešáku si již tuto nedělí peníze na vytápění rodinné vilky neodnesete. A ani všechen zemní plyn, k bydlení dnes tak potřebný. Přesto: „Přijďte opět, nebo třeba i prvně, k tatíčkovi Masarykovi nabídzet své domácí poklady z půd, půdiček, truhel i skříní. A naopak si tu zakoupit to, co vám doma, v dílně či na chalupě chybí. Navštivte střekovský park, rozbalte si vedle laviček své deky a nabízejte, shánějte, prodáváte, měňte. Všichni jste srdečně vítáni, zváni. Nezapomeňte na staré gramodesky, dečky po babičce, výšivky, příbory, výrobky vlastních šikovných děti pro radost, jejich staré hračky, klidně porcelán, časopisy, hry a ví Bůh, co ještě. Však už to jistě za ty roky dobře znáte,“ láká s úsměvem, pocitem zadostiučinění i radosti pět pohodových dam. Ovšem nebudou-li právě na akci všechny, vězte, že zrovna u plotny chystají sváteční mňamku. Míchají domácí limonádu, dokončují pudink, pečou bábovku k sváče a ovšem i s láskou chladí pivko taťkovi na sedmém schodu. Jako v té komedii o vesničce.

I na nás návštěvníky, zákazníky/sousedy, na naše žaludky i krky hladové myslí společně s nedávno novou střekovskou kavárnou, se ví že tou hned vedle Činoheráku. Bude tu proto k mání cosi k zakousnutí, napojení, dortík, i žužu a tak. Kdo co rád, o co jeho žaludek před svátečním obědem požádá, neoželí. Smlsneme si jak libo, už se nám to zas blíží. Nezaváhejte a vězte, že tato neděle je tu letos jen jedna.

Radek Strnad