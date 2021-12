Na kontě má stovky vypitých čajů; vařil je, když chtěl rozčajovat Nory, zažil nejsevernější cíp Evropy a zjistil, že nejzelenějším autem po ruce je právě jeho Felicie.

Tomáš si říká Tom Sur Čaj. Je podle něj hloupé vozit svůj čajík do hostící čajovny, tedy i do Ústí nad Labem. I tak se tu ale svému misionářskému tea poslání zpronevěří. V Žábě vedle speciálních čajíčků nabídne lehký humor, povídání i promítání. Chce prstem po mapě cestovat s lidmi za zážitky, vše propojit s čajem jako přírodním osvěžením.

Kdysi vedl skauty, byl zdravotník- záchranář, působil u AČR. Je instruktor horolezec, snowboardista, dělal kung-fu Taichi, nikdy se nenudil. Tom je celoživotní tulák - čajař, miluje pohodu i krásu, užívá si propojování lidí a setkávání s nimi. Krabičku, stejně jako nůž i konvičku, si nosí pomalu i na záchod. Potloukal se různě s Teabusem, šel pěšky Rumunskem, Ukrajinou, Španělskem, Slovinskem, Gibraltarem, Gruzií, Equadorem, Norskem, Česko Slovenskem… Projel do svých čtyřiceti let autem či stopem celou Evropou. Cesta Sur-čaje začala dávno v deň-ohně-jména. Malý kluk si už v 1. třídě na březovou kůru vyškrábal písmena S U R, přijal je za své jako dar na pozemskou pouť. Místo maturity letěl na pátrací akci coby záchranář… Místo mise s AČR otevřel čajovnu v městečku, kde to tu před ním v čajovně všichni tři vzdali. Zamiloval se do čaje dálek, svobody, upřímnosti a naslouchání lidí i příběhů. Poté, co ho několikrát položil na kolena nepodařený podnik, exekuce i partnerské rozchody, zůstal kočovat s potulnou čajovnou a vydal se za jedním ze svých snů - za čajem na plantáže. Doprovázel ho „zelený čajový cirkus – Teabus.cz“. Veden svými průvodci i strážci, černým mustangem, meditujícím pavoukem, čekající zelenou žábou a visíci opicí na laně s čajovou konví, i z poza ramen naslouchajícím havranem i kánětem opřen o sekvojovec obrovský, kořeny barev čtyř ras a vlastní cestou, teabusem, jurtou a skaliskem Kozlem ve Chřibech, čajovou plantáží na zádech, společně tančícími energiemi muže a ženy a tipem čajovníku, rostoucím skrz temeno hlavy, v hrudi s kolibříkem jež odráží krásy barev světa a květin v záři vnitřního diamantu a léčivou čajovou mandalou na pravé ruce místo kdysi dávné bojové pěsti …

Fotíc život, letíc okamžikem kolem a pojíc jej ve foto-verš a čajovnu, místo pro setkávání duší Jest von pijící čaj … Tom Sur Čaj, Tomáš Sur Pukšic

Radek Strnad