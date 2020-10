/POSTŘEHY Z BUKOVA/ Pejskařů je na Bukově dost, většina svého mazlíka doprovází s připraveným igeliťákem, hned po plánované akci odstraní následek z chodníku. V týdnu jsem tu měl malého vnoučka, chtěl jsem mu ukázat sousedovic kocoura a neposednou veverku na borovici. Jen jsme opustili dům, už kluk hlásil " bobo."

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Lekl jsem se, že má něco v kalhotách, ale bylo to trochu jinak. Před brankou stála solidní hnědá pyramida, odhadoval bych to na bernardýna. Vrátil jsem se pro lopatku a lejno odstranil. Za chvilku jsem dostal další hlášku, tentokrát to byla použitá rouška na křižovatce. " FUJ-FUJ." Než jsme procházkovým tempem došli k Lídlu, vnouček hlásil ještě několikrát " BOBO a jednou FUJ-FUJ."