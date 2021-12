Na stole u ohniště ležel zánovní sportovní batoh. Hned jsem si vybavil muže v červené bundě, který tam postával. Chvilku jsem si myslel, že sportovci zašli ke kostelíku, ale starší paní s hůlkou mne ujistila, že odjeli směrem na Litoměřice. K mému překvapení obsahoval batoh peněženku s osobními doklady, několik platebních karet, chytrý telefon, klíče, tričko a ručník. Podle mne průšvih!

Snažil jsem se ze svého mobilu zavolat na jedno nalezené telefonní číslo, marně. Na doporučení zkušené dámy jsem batoh odnesl do zeleného domu, kde bydlela paní pracující ve státních službách. Po vysvětlení detektivní zápletky jsem ji požádal, aby kontaktovala cyklistu přes PC, adresu jsem nalezl u telefonu.

Za hodinu jsem onoho muže potkal u zeleného domu podruhé. Uřícený, sotva popadal dech děkoval. „Nepravidelně se jezdím otužovat do pískovny. Dnes to bylo fajn. Potom jsme zajeli do Církvic. Až v Žernosekách jsem zjistil, že nemám batoh. To víte, že jsem se lekl, to by byly Vánoce. Ani nebudu říkat, co všechno jsem tam měl,“ vysvětloval pan Miroslav z Litoměřic.

Tentokrát to dobře dopadlo, ale peněženku s platebními kartami bych příště na cyklootužovačku nebral.

Miroslav Vlach