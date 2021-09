Děkujeme také za podporu a ceny: Palivový kombinát Ústí, s. p. Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města Ústí nad Labem Edgewell CZ FARMA Holubí Dům pod Hazmburkem Jmwood&epoxy Bohemia Faktoring, a.s. MyComm Onkardesign a taky mediální podporu: Ústecký deník Regionální televize Ústecko Český rozhlas E-Ústí JV Press.cz

Spolek A.S. Ghost Czech Force a jejich dráha válečníka.

Hlavním cílem je pomoci a není tak důležité vyhrát, ale zapojit se do pomoci - 100% startovného jde na pomoc pro Štěpánka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.