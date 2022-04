Zdroj: Youtube

Jak vidí snímek publikum? „Až nečekaně svižný i zábavný je snímek na téma holčičího dospívání a s tím spojenými problémy, nenásilnou i vtipnou formou naroubovaný na přeměnu dívky v obří pandu. Pixar tentokrát neměl velké ambice, chtěl jen pobavit, a to se mu zdařilo. Zároveň tu umí poučit i nefalšovaně dojme. Bál jsem se, že čistě zábavné animáky už ani nevznikají, Proměna mě vyvedla z omylu.“

Ale záleží na tom, s kým na projekci jdete. „Právě jsem vzal dva předškolní kluky do kina na film o první menstruaci a jak na ni, o tom jak se stát ženou, a o tom, že v boybandech hrajou krásní kluci a že rodičům je třeba se v jeden moment vzepřít, neboť se mýlej, a nesmíš dělat stejný chyby jako oni. A bylo to fakt dobrý i dojemný. Kluky to dle všeho bavilo. Protože až se s mámou změníme v červené pandy, dají nám pěstí a omráčí náš, jako to udělala holčička Mei své zarputilé mámě.“

Či ještě jinak: „Tu je další z řady osobitějších Pixarovek, točených od srdce, ne pro peníze. Na ty nejlepší Pixarovky se to nechytá, ale stejně jde o dobrý animovaný film. Režisérka Domee Shi odvedla velmi dobrou práci, několikrát mně příjemně překvapila. Má tu spoustu nápadu i dobře vymyšlených scén. Stylové představení hrdinky a jejího světa, odkazy na animované filmy z Asie, hravý střih i sympatický soundtrack. Příběh není zas až tak odvážný, ale má přesah, vypovídající hodnotu a jde poznat, že je odžitý a od srdce. Film má sympatické postavy, svižný děj, po vizuální stránce se na něj hezky kouká. I když je jasné, že to bude mít těžší u diváků, neboť není vděčný jako některé jiné Pixarovky. Navíc se těžko bude hledat cílovka, po příběhové (tematické) stránce cílí víc na dívky i holky (loni kluci dostali Luca), ale není to tak zábavné a vděčné jak Rebelka, Ledové království či Raya a drak. Proměna asi nezíská velké i důležité ceny, nevydělá víc peněz, ale už od prvních záběrů je vidět, že byla dělaná jako osobní záležitost. I toho si cením.“

Radek Strnad