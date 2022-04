Jde o umění (Velká Británie/Kanada). Režie: Joanna Quinn. Producent: Les Mills. Účinkují: Menna Trussler, Brendan Charleson, Joanna Quinn. Rok výroby: 2021. Délka: 16 minut. Animovaný film.

Z první spolupráce přední britské režisérky Joanny Quinn a kanadské produkce NFB vzešel další snímek s autorčinou oblíbenou tragikomickou hrdinkou Beryl, stárnoucí pracovnicí z továrny posedlou kreslením. Náhled do jejího dětství, rodinných vztahů i uměleckých snah je podaný se specifickým humorem i úchvatnou nadsázkou. Jak je u autorky zvykem, ztvárněný je nezaměnitelnou, živoucí kresbou.

Bestie (Chile). Režie: Hugo Covarrubias. Producent: Tevo Díaz. Rok výroby: 2021. Délka: 16 minut. Animovaný film.

Film inspirovaly skutečné události, podává vhled do života agentky tajné policie v chilské vojenské diktatuře. Vztah, s jejím psem i vlastním tělem a její obavy či frustrace nám odhalují děsivé pokřivení její mysli a poměrů v zemi.

Boxer a baletka (Rusko). Režie: Anton Dyakov. Producenti: Alexander Boyarsky a Sergey Selyanov. Rok výroby: 2019. Délka: 15 minut. Animovaný film.

Něžná balerína Olya se setkává s drsným boxerem Evgenym, který je „silný, ale tichý“. Budou dost odvážní na to, aby - navzdory odlišným způsobům života a názorům na svět - přijali své pocity? Mohou se o sebe dvě křehké duše opřít i přes všechnu krutost světa?

Robin není myš (Velká Británie). Režie: Daniel Ojari, Michael Please. Producent: Helen Argo. Účinkují: Bronte Carmichael, Richard E. Grant, Gillian Anderson. Rok výroby: 2021. Délka: 31 minut. Animovaný film.

V tohle krátkém filmu natočeném technikou fázové animace začne červenka vychovávaná myškami pátrat po svých kořenech a vydá se na odvážnou cestu za sebepoznáním.

Stěrač předního skla (Španělsko). Režie: Alberto Mielgo. Producenti: Alberto Mielgo, Leo Sanchez Barbosa. Účinkují: Eboni Adams, Kara Dyan Whitfield, Fanny Rosen. Rok výroby: 2021. Délka: 15 minut. Animovaný film.

Muž v kavárně si během kouření krabičky cigaret položí ambiciózní otázku: „Co je láska?“ Obrazy ze života ho dovedou ke kýženému závěru.

Projekce se odehraje v originálním znění s českými a anglickými titulky. Celková délka projekce je 93 minut.

Filmy hrané jsou od 20.00, vstupné je 60 korun

Ala Kachuu – Vezmi a utíkej (Švýcarsko). Režie: Maria Brendle. Producenti: Nadine Lüchinger, Flavio Gerber. Hrají: Alina Turdumamatova, Nurbek Esengazy Uulu, Madina Talipbek. Rok výroby: 2020. Délka: 38 minut. Hraný film.

Mladá Kyrgyzská žena je unesena a donucena se vdát. Drama o touze po svobodě ve spárech tradičních zvyků.

V mé hlavě (Dánsko). Režie: Martin Strange – Hansen. Producenti: Christian Junget Madsen, Kim Magnusson, Martin Strange – Hansen. Hrají: Rasmus Hammerich, Camilla Bendix, Ole Boisen. Rok výroby: 2021. Délka: 18 minut. Hraný film.

Henrik chce zazpívat píseň pro svou ženu. Musí to být dnes, musí to být teď. Je to otázka života, smrti a karaoke.

Vydrž (USA). Režie: KD Davila. Producenti: Marc Mounier, Diego Najera, Levin Menekse. Hrají: Erick Lopez, John Alton, Doreen Calderon. Rok výroby: 2020. Délka: 19 minut. Hraný film.

Život mladého muže se náhle změní, když se ocitne vydán na milost a nemilost automatizované „spravedlnosti“.

Šaty (Polsko). Režie: Tadeusz Lysiak. Producent: Maciej Ślesicki. Hrají: Anna Dzieduszycka, Dorota Pomykala, Szymon Piotr Warszawski. Rok výroby: 2020. Délka: 30 minut. Hraný film.

Chtíč, sexualita a fyzično. Toto jsou nejhlubší touhy, které Julia potlačuje při práci v motelu u cesty. Tedy do té doby, než se její cesta zkříží s pohledným řidičem kamionu, který se brzy stane předmětem jejích fantazií…

Dlouhé loučení (Velká Británie). Režie: Aneil Karia. Producent: Tom Gardner. Hrají: Riz Ahmed, Sudha Bhuchar, Nikkita Chadha. Rok výroby: 2020. Délka: 12 minut. Hraný film.

Riz a jeho rodina jsou uprostřed typického rodinného dne ve svém domě, zatímco na pozadí v televizi se odehrává pochod krajní pravice, který nakonec dorazí k jejich hlavním dveřím, což má pro rodinu zničující následky.

Projekce se odehraje v původním znění s českými a anglickými titulky. Celková délka projekce je 117 minut.

Radek Strnad