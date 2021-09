Vracíme přírodě dávný dluh, což je jenom dobře. Vysoké komíny se zastyděly, člověk uznal chybu a přidal do jedovatých továren techniku, která čistí vzduch. Voda v řekách je najednou čistší, rak už není vzácností, nutrie baví diváky v Trmicích, bobr staví hráz ve Hřensku.

Na houby s repelentem a chytrým telefonem. | Foto: Miroslav Vlach

Kdyby nás neotravoval kůrovec, tleskal by i Krakonoš, kdyby tu nebylo infikované klíště, byl by tu ráj. Někde jsem se dočetl, že Češi jsou národem houbařů. Statistici přidali graf, významní kuchaři recepty, výrobci proutěného zboží nabízejí košíky různých velikostí a tvarů. Houbařská sezona je tady. Nejpozději za týden se ve všech novinách objeví dokumentace, která vám vyrazí dech. Už se na to těším. Moc rád chodím do lesa, když rostou, jsem tam častěji.