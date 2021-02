Konkrétní nabídku celkem 8 přednášek z nejrůznějších oblastí vzdělávání, které jsou charakteristické pro ústeckou fakultu sociálně ekonomickou, lze snadno dohledat na webových stránkách této fakulty. Zkrátka nepřijdou ani zájemci ze zahraničí, neboť nabídka zahrnuje přednášky také v angličtině, němčině a francouzštině.

Zde jsou připravená témata:



Brand, brand image and brand management (v angličtině)

Customer Journey

Regiony a města jako kvalitní a dobrá místa pro život

Klamavá reklama

Ženy umějí číst v mapách

Umění přesvědčivě prezentovat

Interkulturelle Kommunikation (v němčině)

La RDCongo, pays au coeur de l´Afrique (ve francouzštině)

„Každoročně jsme pro studenty středních škol připravovali akci s názvem Jeden den vysokoškolákem. Během tohoto dne přišli studenti na naši fakultu, do našich učeben, a přímo u nás si vyzkoušeli, jaké to je být studentem vysoké školy,“ říká organizátorka akce Jitka Ježková, referentka pro vnější vztahy fakulty, a dodává: „Letos naše brány, bohužel, otevřít nemůžeme. Ale i navzdory komplikacím, které současná doba přináší, chceme poodkrýt, jak se studuje na naší fakultě, i když v online podmínkách. Výhodou je, že tak můžeme přednášky rozložit do celého týdne a zároveň je nabídnout i široké veřejnosti.“

Jednotlivé přednášky budou probíhat od pondělí 8. března do pátku 12. března v přesně určený den a čas. „Budeme rádi, pokud nám zájemci dají přes přihlašovací formulář na našem webu předem vědět, o kterou přednášku mají zájem. Lektoři se tak budou moci ještě lépe připravit na konkrétní publikum,“ vysvětluje Jitka Ježková.

Pozitivní a důležitá informace na závěr – všechny přednášky jsou zcela zdarma. Veškeré podrobné informace naleznete na www.fse.ujep.cz – „Jeden týden vysokoškolákem“

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP