Od 13.50 hodin zahraje Mayor Drummer, překvapí vás excelentní třináctiletý bubeník z Bukova. Od 15 hodin zaduní litoměřický punkový Švindl, hodinu poté se představí novojičínská punková čtyřka Hobití Noha se slečnou u bicích. Těšme se na jejich energii i texty, příběhy za života. Od 17 hodin sady roztančí pop punkoví kadaňští Hot Pants, čas od 18 hodin si pak rezervovali metalcoroví jirkovští Sun Was Turned Off. No a už v 19 hodin u Vrchlického spustí místní přísně kostýmovaní vilémovsko -ústečtí crossover metal hrající Toxic People, aby finále od 20 hodin patřilo teplicko – ústecko - krupské drsné partě Hillside. Ta hraje metalcore, převálcují Toxíky? Bude to boj!

Přijďte si to zkrátka užít, zatrsat si a občerstvit se s přáteli. A když pak večer domů na své kůži pod trikem tajně „pronesete“ pěkné slušné i efektní tetování, třeba na bříšku, zádech či paži, můžete být navýsost spokojeni vy i váš šikovný „domácí“ Tatoo Saloon. A zas třeba tamtéž už za rok, opět s jinými radostmi…

Radek Strnad