Jediný aktivní klub je v Roudnici. A proto se bývalý dlouholetý hráč baseballu i softballu Martin Bolcha rozhodl, že je škoda nedat šanci předvést krásný sport ústeckým dětem. Za podpory vedení FZŠ úspěšně odehrál 1. rok kroužku.

Nyní se mohou děti hlásit do 2. ročníku a zařadit se tak do vznikajícího teamu Ústečtí Jestřábi. V závěru minulého školního roku se tu odehrála celoškolní předváděcí akce „Zkus si zahrát baseball“. U řady školáků sklidila nadšení.

Nyní má kroužek dalšího silného spojence, je jím Česká baseballová asociace. Vedení ČBA pro rozvoj velmi uvítalo aktivitu rozšiřování baseballu do severočeského regionu, přislíbilo podporu i pomoc. Můžeme se těšit, že baseball v Ústí bude úspěšně pokračovat. Bude inspirací pro zakládání tohoto sportu v dalších základních školách i dětských organizacích. Smysl takové činnosti je předvést v kraji nový zajímavý sport, ale i nabídnout našim dětem co nejbohatší výběr mimoškolních aktivit. A o to by nám mělo jít především.

Martin Bolcha,

trenér