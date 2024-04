Na kulečníkový Dunajský pohár do Německa pojede družstvo z Ústí nad Labem

Čtenář reportér

/FOTO/ Dříve to byl především hospodský sport, kulečník mnozí lidé podceňují, ale když se hraje na špičkové úrovni, je to paráda. V loňském roce se BC LakoPlast spolek přestěhoval z Trmic do Ústí nad Labem, nové prostory našel v přízemí výškové budovy v ulici Hoření čp 13. Malý sport, malý kolektiv, ale velké výsledky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Finálový turnaj o Mistra ČR družstev v technických disciplínách na malých stolech. Na snímku družstvo Ústí nad Labem (zleva): Mrkvička - Vedral - Tauterman | Foto: Miroslav Vlach

Ve dnech 6.- 7. dubna se v nově zřízené herně uskutečnil Finálový turnaj o Mistra ČR družstev v technických disciplínách na malých stolech. Město Ústí nad Labem reprezentovala trojice BC LakoPlastu ve složení Martin Vedral, Martin Mrkvička a Vlastislav Tauterman. Soupeři přijeli z Bohumína, Havířova a Náchoda. V sobotu se hrálo semifinále, v neděli finále Ústí - Náchod. Zlaté medaile si na krk navlékli domácí borci. Kapitán Vedral poskytl Deníku krátký rozhovor. V Trmicích byla herna menší, jak si zvykáte na nové podmínky?

Tohle je spíše otázka na předsedu spolku Jirku Skribu. Ten to tady drží. Jsou tu tři velké stoly (vytápěné) a čtyři malé. Kdo kulečník trochu zná, umí si představit to stěhování. Pomalu si zvyká i veřejnost, každý čtvrtek je otevřeno pro případné zájemce, na tabuli je rozpis odborného dohledu. Připravujeme ještě dva pool stoly, v provozu budou po prázdninách. Na dračí lodě zve Ludmila Šolcová. Závody plavidel budou v ústeckém Vaňově Vyhráli jste. Gratuluji! Viděl jsem ten krásný pohár, je tam také štítek z Ústí nad Labem?

Tohle není republikový pohár za vítězství družstva, to je putovní cena z Dunajského poháru. Přivezli ho hráči z Bohumína, loni ho vyhráli. Náš štítek tam není, ale v roce 2011 jsme republikovou soutěž družstev vyhráli, to bylo ještě ve Všebořicích, a jeli jsme do Vídně. Tam jsme neuspěli. Dunajský pohár se hraje od roku 2006, letos se uskuteční v Německu. Zúčastňují se pouze tři státy. ČR, Rakousko, Bavorsko. Termín ještě neznáme. Muzeum objevilo unikátní snímky nafocené hrabětem Karlem Chotkem Jak jste se stal kulečníkovou jedničkou v Ústí nad Labem?

(smích) Prostě hraji kulečník dost dlouho a stále mě to baví. Začínal jsem v hospodě, jako každý. Prošel jsem různými soutěžemi, od roku 2006 hraji tu nejvyšší. Medailí mám doma dost, titul Mistra české republiky jsem získal 6x. Hraji s tágem zn. ADAM, je to japonský výrobek. Zásadní je klid, perfektní stůl a dobrá příprava. Na soupisce máme momentálně dvaatřicet jmen, na věku nezáleží. Zkuste to také, rádi poradíme. Miroslav Vlach Mohlo by vás zajímat: Řidiči, pozor v Ústí. Klíšskou čekají semafory, z Londýnské bude jednosměrka Zdroj: Martin Mudroch