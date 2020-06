/POSTŘEH Z BUKOVA/ Ze školních let si pamatuji především na slovní kopanou, určitě ji také znáte. Nedávno jsem vyslechl na zahradě vtipnou jazykovou přestřelku, která mě pobavila.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Skupinka dělníků opravuje kousek od nás rodinný domek, po několika měsících nezájmu vypadá moc dobře. Jsem rád, když je ulice čistá, zahrádky upravené a fasády svítí novotou. " Soudruhu, jsme tak stejně staří, co tě to napadlo." Překvapila mě první hláška. " Hliník se odstěhoval do Humpolce," reagoval protihráč. " Když kouřím, tak zvracím," pokračoval ten první. Soupeř byl ve formě a přidal hned dva známé slogany. " Pane učiteli, už je čas." - " Vůbec jste mě nepotěšil, ani já vás nepotěším." Film Marečku, podejte mi pero, je plný fantastických hlášek, které mohou rozesmát po letech školáky i ty dříve narozené.