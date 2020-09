Běžecké tratě patřily dětem, dospělým a štafetám, časomíru zajišťovaly Prima běhy. Doprovodný program zajímal nejen ty nejmenší, střelecký kroužek přilákal některé tatínky, koníci zaujali především slečny a šikovné dokumentaristy. Nad provizorním areálem štědrých sportovců poletoval dron, slunce nemělo slitování, jeho zlaté paprsky si pohrávaly s teploměrem, který nechtěl opustit léto. Za startovné bude pořízem elektrický skútr pro Péťu a dotykový notebook pro Honzíka. Ceny pro vítěze byly zajímavé, ale tentokrát vyhráli všichni, kdo nemyslí jenom na sebe.

Péťovi je osmnáct let. Nemluví, prodělal dětskou obrnu, od tři let neslyší. Elektrický skútr by mu moc pomohl.

Honzíkovi je osm, má poruchu autistického spektra. Dotykový notebook usnadní život nejen jemu, ale i rodičům. Oba kluci seděli s rodiči pod plátěnou střechou, neznali běžce, kteří v tom vedru nemysleli na čas, ale na dobrý skutek. Přijeli z Děčína, Teplic, Litoměřic, Lovosic, Mostu, Chomutova, Chlumce i Čížkovic. Začínaly děti, hlavní závod byl odstartován po šestnácté hodině. Pětikilometrovou trať přímo prolétl Petr Zuda ze Všebořic, mezi ženami byla nejrychlejší Jarmila Sobecká z Chabařovic.

"Nadační fond Upřímné srdce jsem založil v roce 2012, dnes nás je kolem kulatého stolu asi patnáct, všichni máme stejný zájem, pomáhat těm, co naší pomoc potřebují, většinou to jsou děti. Za pět let prošlo naším seznamem pětačtyřicet klientů, vybráno a předáno bylo 1 806 611 Kč. Letos činnost Nadačního fondu ovlivnil koronavirus, proto jsem moc rád, že na Miladu přišlo opět hodně lidí. Na startovní listině bylo 130 individuálních běžců a 15 štafet. Poděkování patří nejen běžcům, ale i dobrovolníkům, firmám a spolkům, které nás podporují," uzavřel krátký rozhovor Matěj Prošek, který běžel s číslem 57. Nálada byla přátelská, hodně běžců proběhlo cílem rovnou do vln jezera.

Miroslav Vlach