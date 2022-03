U cest jsou nové dřevěné lavice, stříšky, lehátka, informační cedule. Na krátké pláži u Roudníků je úschovna kol, kousek od břehu je ve vodě dřevěné molo s chromovým žebříkem, v mladém lesíku byla provedena prořezávka. Dlouhatánský kamenný žlab lemuje silnici, rákosí se chlubí jarním sestřihem, ptáci vytáhli zánovní zpěvníky. Okruh měří deset kilometrů. " Jezdím tu na kole každý den. Ráno do práce z Chlumce do Trmic. Odpoledne zpět.

Je to určitě lepší, než autem, nebo autobusem. V každém počasí, ve sněhu i v dešti. Roční rekord mám 6400 km.," tvrdil mladík v červeném dresu. Po chvilce přidal bonus. " Před šesti roky jsem si koupil nové horské kolo a hned na třetím výletě jsem se vymlátil. Na rovině, nejel jsem rychle, ustřelilo mi v zatáčce zadní kolo a bylo vymalováno. Tři měsíce v nemocnici, dvě solidní operace. Tohle kolo mě vrátilo zpět do normálního života, je to vlastně taková forma zdravotní rehabilitace. Nerad na to vzpomínám, ale je to zkušenost. Co doporučuji? Hlavně přilbu, seřízené brzdy a pořád sledovat terén," nabádal Honza Chvátal.

Kolem páté odpoledne slunce zapadlo, ale sportovců tam bylo stále dost. Hodně se o Miladě mluví, píše, plánů je dost. Jaro pomalu přichází, uvidíme, co bude dál.

Miroslav Vlach