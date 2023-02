Koncem roku jste byl zvolen do čela ústecké odbočky SONS, co byl váš první úkol?

(Fabian) Víte, od mládí jsem měl určité zdravotní problémy, které mne připravily v roce 2020 o zrak. Jsem vyučený strojní zámečník, práci jsem se nikdy nevyhýbal, moc dobře si pamatuji, jak vypadá modré nebe. Své ruce jsem nabídl v chráněných dílnách, nyní mne oslovila oblastní rada, abych pokračoval v práci paní Blanky Štěrbové (bývalá předsedkyně). Momentálně máme kancelář v Hrnčířské ulici, prostory jsou solidní, vstup z ulice, výtah, kousek od stanice trolejbusu i hlavního nádraží. Problémem jsou peníze. Museli jsme hned hledat levnější pronájem. Od května se stěhujeme do nové kanceláře v Revoluční ulici. Všude se šetří, my nejsme výjimkou.