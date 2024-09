Vždycky jste v televizním studiu za manekýna. Kolik lidí se o vás stará před přímým přenosem?

Jsou tam čtyři kamery, já projdu šatnou, kde mi připraví oblek, následuje vizážistka, zvukaři, režie a další specialisté. Nikdy jsem to nepočítal, snad deset lidí. Když ale potřebuju ostříhat, jdu vždycky u nás v Ústí, stále na stejné místo.

Předpokládám, že sportovní redaktor umí plavat, hraje tenis, doma má hokejku a kolečkové brusle, knihu o Zátopkovi četl několikrát. Jaký sport vás nejvíce baví?

Jsem opravdu takový sportovní univerzál, rád lyžuji, miluji vodu, s kamarády si zahraji fotbal, ve Vaňově jsem zkoušel dračí lodě, na kole relaxuji v Alpách, nebo v Krkonoších. Mimo koně, lukostřelbu a šerm jsem snad vyzkoušel všechno. Mým sportem číslo jedna je však podvodní ragby, to hraji s covidovými přestávkami přes dvacet let.

Vím, že v Ústí se hrálo vodní pólo, současný plavecký oddíl má skvělou mládež, ale podvodní ragby neznám. Jaká jsou pravidla a kde se to hraje?

Současná česká liga má šest týmů, já hraji za KSP Labe, podmínkou je poměrně hluboký bazén, tři až pět metrů a dvanáct hráčů. Jsou to většinou potápěči. U dna je koš, který střeží brankář, soupeř se snaží proniknout obranou a speciální míč plněný slanou vodou dopravit do „branky“. Hra je takzvanně na jeden nádech, hráči mají šnorchl, ploutve, speciální masku, barevnou čepičku. Hraje se šest proti šesti, střídá se pouze v určené zóně. Je to makačka. Tři rozhodčí, dva jsou pod vodou. Jednou jsem byl na velkém mezinárodním turnaji v Německu, ale to už je dávno. Podvodní ragby má své mistrovství světa i Evropy. Dobří jsou Švédové.

close info Zdroj: Se souhlasem Miroslava Vlacha zoom_in Televizní sportovní redaktor Štěpán Sokol.Televizní diváci vás mohou vidět na konci televizních zpráv, nebo při fotbalových přenosech s experty ve studiu. Nedávno jste byl ve Francii na olympijských hrách. Co vás překvapilo a co vás potěšilo?

V Paříži jsem byl s kameramanem tři týdny, bydleli jsme v malém hotelu kousek od centra, překvapilo mne především nekompromisní bezpečnostní opatření, pořádek a kázeň v ulicích. Úžasná byla sportoviště pod Eiffelovkou, to se slovy nedá popsat. Na zahájení jsem tam nebyl, konec jsem také nestihl, ale viděl jsem skvělý tenis, byl jsem u toho, když Pepa Dostál vyhrál zlato. To jsem se neovládl a řval jsem jako malý kluk. S kamerou jsme nikam na stadiony nemohli, naše rozhovory se odehrávaly pouze v českém domě. Trochu se stydím, že jsem nevěděl že šermíř Čupr bydlí v Ústí, fandil jsem mladému Ščerbovi (tyčkař), pro něj to musela být pohádková záležitost. Ve veřejném prostoru se hodně mluvilo o selhání některých favoritů, já to tak nevidím. Ve Francii byli nejlepší z nejlepších, mnohdy rozhodovalo i štěstí.

Zmínil jste český dům. Jak to tam vypadalo?

Před vstupem všechny vítala socha Věry Čáslavské, tu všichni obdivovali. Kousek od nás byli Indové, Francouzi, nebo Brazilci. Byla tam spousta dobrovolníků, většinou studentky, podmínkou byla dobrá francouzština. Odpočinková zóna, pódium, bar, společenský sál, velké digitální obrazovky, zahrada. Mám takový dojem, že se vybíralo nějaké vstupné, ale bylo tam stále plno.

Znáte hodně slavných sportovců, nesbíráte selfíčka hvězd?

Vidíte, to mě nenapadlo, Mesiho, nebo Ronalda bych samozřejmě bral hned, ale oba jsou momentálně trochu z ruky. Většinou není čas na podobné aktivity, mě stačí, když je vidím v propoceném tričku, jak baví diváky svým talentem. Neberte to jako trapnou frázi, ale my máme také své sportovní hvězdy, které nám závidí celý svět. Ten seznam by byl pěkně dlouhý, určitě by tam byl Zátopek, Čáslavská, Železný, Špotáková, Jágr atd. Já bych tam zařadil i Masopusta z Mostu a Němečka z Ústí.

Miroslav Vlach

