Na Střekově vítali do života nové občánky. | Foto: Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

V pondělí 20. září proběhl další slavnostní ceremoniál Vítání občánků a my jsme se setkali s novými Střekováčky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.