Příznivci sportu v těchto dnech zaměřili svou pozornost mimo ČR a to do Paříže. Ti aktivnější se ale s vysedáváním u televize nespokojí - a těm také vycházejí vstříc pořadatelé běhů na Střížovickém vrchu.

„V nadcházejících týdnech tam s kolegy a pomocníky uspořádám "letní běžecký dvojboj". První závod je naplánován na nejbližší neděli (4. srpna), dalším pak bude (o 2 týdny později) již 19. ročník Běhu pro Střížák,“ říká za organizátory běhu Vladimír Růžička.

Start prvního závodu je v 10.15, na běžce čeká 9,6 km mírně zvlněným terénem, s krátkými úseky asfaltu a panelů. Startovné je 150 korun, pro první tři v kategoriích obdrží věcné ceny. Kategorie jsou: muži/ženy 19 – 39 let, muži/ženy od 40 let, junioři/juniorky 16 – 18 let, žáci/žákyně do 15 let. Závod je součástí Provod trailového poháru 2024. "Doporučujeme přihlásit se předem e-mailem či telefonem. Uzávěrka předběžných přihlášek e-mailem 31. července, v 10 hod.; tel./SMS o 22 hodin později. Uveďte své jméno a příjmení, rok narození, sportovní klub a/nebo obec vašeho bydliště. Přihlášky a více info na vlruzicka@centrum.cz ‚ tel. 605 138 376," dodal Růžička.