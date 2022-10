Paní Libuška R. oslavila krásných 91 let, babička Wanda M. 92 let, Věruška S. 91 let, Miluška B. 92 let, Helena K. 97 let, Ludmila D. 101 let, Edith T. 91 let. Krásné kulaté narozeniny oslavila paní Věra T. 90 let.