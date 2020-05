Základní školy musí zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. „ Na tenhle zápis do 1.tříd asi jen tak nezapomeneme,“ řekl ředitel ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem Michal Ševcovic. Snímek, který umístil na svůj osobní facebookový profil mluví za vše. S učitelkami stojí před vchodem do školy a celé kvarteto chrání ochranné štíty a roušky.

„ Na tenhle zápis do 1.tříd asi jen tak nezapomeneme,“ řekl ředitel ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem Michal Ševcovic. | Foto: Facebook M. Ševcovic

Zápisy podle nařízení ministerstva kvůli ochraně před Covid-19 musí v celé zemi proběhnout bez přítomnosti dětí ve škole. Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy na základní školy v Ústí vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit do školy elektronicky (např. datová schránka, e-mail - elektronický podpis nebude vyžadován) nebo poštou a to do 29. dubna (včetně). Lze to i osobně. A to tak, že rodič vhodí vyplněné a podepsané žádosti v obálce nebo v deskách do označené schránky v budově školy od 28. dubna do 29. dubna.