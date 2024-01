Vstupné se neplatilo, parkoviště pod dálnicí bylo plné. V sobotu 6. ledna na zámku v Trmicích zavládla sváteční nálada.

Na zámku v Trmicích léčila filmová hudba. | Foto: Miroslav Vlach

"Nevím přesně, jaký je to ročník, snad osmý. Začátek nového roku tradičně slavíme na zámku. Už podruhé k nám přijeli skvělí hudebníci z Karlových Varů, kteří si říkají Riccio Quartetto. Tentokrát představili v přeplněném kamenném sále filmové melodie, vyžádány byly i náhradní židle. Ráda potvrzuji heslo, hudba léčí, byla to skutečně úžasná dvouhodinovka," říká Jana Oubrechtová.

"Letos oslavujeme třicáté výročí samostatnosti města Trmice, seznam akcí se prozatím tají, více řekneme na městském plese v pátek 12. ledna," směje se starostka a předává slovo vedoucímu uměleckého tělesa. Ten ochotně představuje hudebníky, kteří jej obklopují: Radka Ondráčková (hoboj a flétna), Jan Mikeš (housle), Martin Forman (viola), Martin Ondráček (violoncello)

Všichni jsou členy Karlovarského symfonického orchestru, nabízený repertoár mají skutečně pestrý. Tentokrát to byla filmová hudba. Autor každé skladby byl stručně představen, nechybí zajímavosti z jeho života. Možná záměrně jako první zazněla průvodní melodie z filmu Sedm statečných, mluvčí tvrdil, že odvaha se cení v každé době. Záhy všichni na druhé straně sálu po prvních tónech poznávají seriál Nemocnice na kraji města a Cirkus Humberto. První část končí valčíkem Johanna Strausse Na krásném modrém Dunaji. Následovala hudba z filmu Harry Potter, Romeo a Julie, Mise, Madagaskar atd. Upřímným potleskem byl vyžádán přídavek, vedoucí skupiny Martin Ondráček potom poskytl Ústeckému deníku krátký rozhovor.

Gratuluji, bylo to opravdu krásné, doufám, že příští rok zase přijedete. Omlouvám se předem za tento dotaz, ale na vašich stránkách jsem si všiml, že v repertoáru máte i hymnu UEFA. Kde a komu jste ji hráli?

(smích) Je to pravda. Přesný datum si už nepamatuji. Jednou jsme byli pozváni na svatbu, ženich byl velký fanda fotbalu. Místo svatebního pochodu jsme měli zahrát hymnu UEFA. Skvělý nápad, povedlo se. Několikrát jsme ji později reprízovali. Rád lyžuji, jezdím na kole, běhám. Závěrečné utkání mladých hokejistů na MS ve Švédsku jsem propásl, což mě mrzí.

To jste mi nahrál. V letošním roce se všichni těší na MS v biatlonu, MS v hokeji, ME ve fotbale a olympiádu ve Francii. Co by jste řekl na malý test. Získá Česká republika na uvedených akcích nějakou medaili?

To je dobrý, čekal jsem nějakou klasiku. Fotbal předem vyřazuji, tomu nerozumím. Biatlonisté mohou překvapit, moc bych jim to přál. Evropský hokej se vyrovnává, do toho Kanada a USA. Třetí místo by bylo úspěch, ale z Francie si tři medaile přivezeme. Koncem roku si zavoláme (smích).



Akce to byla krásná, ještě aby vyšla ta sportovní věštba.



Miroslav Vlach

