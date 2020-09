Podle ní se do soutěže dobrovolníci mohou hlásit na některé z následujících stanovišť: občerstvovací stanice – příprava nápojů, ovoce a houbiček pro závodníky na trati, do osvěžovací stanice pro přípravu nápojů a houbiček pro závodníky na trati, do pozic vlajkonošů - pro všechny dobrovolníky, kteří jsou rádi vidět…prestižní pozice, která reprezentuje všechny státy a neunikne fotografům, novinářům ani vysílání v přímém přenosu + do zázemí závodu s úschovnou zavazadel pro závodníky. „Na každého dobrovolníka či dobrovolnici čeká tričko, taška přes rameno od sponzorů, svačina a spousta nových zážitků a přátel.

Kolik dobrovolníků již DC pro letošní ročník prestižního běhu získalo? Kolik jich ještě potřebuje?

Pro letošní ročník hledáme 150 dobrovolníků a dobrovolnic. Aktuálně se blížíme ke stovce přihlášených, prostor pro váhající zájemce ještě je. Hledáme ještě na 50 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří chtějí závod zažít jinak. A chtějí zjistit, jak funguje organizace mezinárodního běžeckého závodu.

Jak, kam a do kdy se zájemci mohou hlásit?

Dobrovolníci se mohou hlásit v Dobrovolnickém centru, z. s. a to koordinátorce dobrovolníků ve sportu, Ivetě Strnádkové. Kontaktovat nás lze telefonicky na čísle 774 422 552 či na e-mail: iveta.strnadkova@dcul.eu. K registraci potřebujeme, aby uvedl či uvedla celé jméno, kontakty, datum narození kvůli pojistce, kterou pro dobrovolníky a jejich bezpečí zařídíme i velikost trika. A ať má každý v den závodu k dispozici velikost, ve které se bude cítit dobře.



Liší se letošní kampaň a ročník vůbec od těch minulých?

Ročník je to jubilejní, liší se spíše nostalgicky. Jsme rádi, že jsme u mezinárodní sportovní akce od začátku, stala se pro nás tradicí. Nábor určitě ovlivnila situace kolem Covidu, kdy jsme museli čekat na pokyn od organizátorů a vyjádření vedení města i hygieny. Situace nás limituje v počtech i zájmu, ale věříme, že do toho nadšenci jdou opět s námi a užijeme si to jako každý rok. Jdeme do náboru naplno a chceme další ročník s dobrovolníky a organizátory zrealizovat opět úspěšně.

Jak změnil 10. ústeckou akcie covid?

Lidé jsou zdráhavější při rozhodování o účasti na větších akcích. My obdrželi pokyny od organizátorů a na bezpečnosti všech účastníků se pracuje a určitá opatření nás neminou. Odhadovat a věštit nechceme. Na běh se těšíme, věříme v přízeň a oblibu mezi dobrovolníky a dobrovolnicemi. Spolu to zvládneme i s omezeními, ta však nebudou velká.

Budou se podílet na akci i noví lidé z Dobrovolnického centra?

Letos se tým Dobrovolnického centr výrazně navýšil, nyní tvoříme 26členný tým kolegů. Hledáme a dáváme dohromady skupiny 15 - 25dobrovolníků a dobrovolnic z řad stálic i nováčků; součástí těchto týmu budou i noví kolegové, kteří se mohou třeba již při dalším ročníků ujmout role vedoucích určité stanice.

V čem je pro tým DC zásadní rozdíl mezi 1. a 10. ročníkem akce? Mění se běh zásadně?

Vzpomínek i zkušeností máme nespočet. Od 1. ročníků přibylo běžců, dobrovolníků. Závod získal zlatou známku kvality Mezinárodní asociací atletických federací IAAF. Ústecký závod byl symbolikou deště, ale za ty roky jsme zažili i velmi hezké počasí, takže ta symbolika se pomalu vytrácí. Kvalita závodu jde nahoru a každým rokem organizačně stoupá. Co oceňujeme, že závod získává oblibu u obyvatel a ustupují negativní reakce. Je to větší ochota se na jeden den závodu trochu přizpůsobit, užít si ho z pozice diváka a fanouška a pokud závodu nefandí, respektují zájmy ostatních a jsou ochotni např. místo dojezdu autem v uzavřených částích zvolit pěší chůzi.

Co pro akci znamená, že běží také areálem Spolchemie? Co to znamená pro běžce, Ústí a Ústečany?

Areálem Spolchemie se běží od začátku. Běžci často volí závody kvůli proměnám krajiny, žádné jiné město jim nemůže nabídnout takovou rozmanitost na každém kilometru jako Ústí. Trať vede podél řeky Labe s výhledem na České středohoří a zmiňovaný areál Spolchemie a nabízí tak proměnlivost s přírodní krajinou a průmyslovou zónou.

Čeká letos prestižní běh i překvapení?

U trasy už víme, že ke změnám nedojde. V kategoriích se můžeme tradičně těšit na závod handbike, DM rodinný běh, hlavní závod i Běh o pohár rektora UJEP. Ohledně překvapení věříme organizátorům, kteří mají jistě něco vymyšleno a my čekáme, kdy nás s tím seznámí.

Hledá DC pro běh unikátní běžecký tým?

Ano, a to z řad dobrovolníků, podporovatelů a fanoušků dobrovolnictví.

Každoročně všechny dobrovolníky a dobrovolnice na trase reprezentuje štafetový běh ve složení 4 běžců, kteří mají výborné výsledky a umisťují se do 10. místa.

Letos je již tým kompletní, trénuje a my jim budeme na trase fandit a podporovat je.

Jaké role dobrovolníky v rámci akce čekají? Mohou si vybrat, kde být?

Dobrovolníci si mohou vybrat ze sedmi stanovišť. Možnost je na dvou občerstvovacích a třech osvěžovacích stanicích, kde se připravují nápoje, houbičky a ovoce pro závodníky na celé trati. Dále je možné ujmout se pozice vlajkonošů, která je pro všechny dobrovolníky, kteří jsou rádi vidět. Je to prestižní pozice, která reprezentuje všechny státy a neunikne fotografům, novinářům ani vysílání v přímém přenosu. Posledním stanovištěm je zázemí závodu v úschovně zavazadel pro závodníky.

Je některé stanoviště v Ústí obsazené?

Možnost pro zapojení je zatím na všech zmiňovaných pozicích. Končí však léto a naše zkušenost je, že se zahájením nového školního roku se lidé začnou hlásit ve větším počtu a možnosti k výběru budou menší. Vždy se však snažíme výběru dobrovolníků vyhovět a hledat možnosti pro zapojení dle jeho výběru.