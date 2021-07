Zástupci Krajské zdravotní, a.s. (KZ) převzali v minulých dnech od Nadace Charty 77/Konta Bariéry poukázky na nákup v internetovém obchodě www.kosik.cz. Nadace tak touto cestou vyjádřila poděkování zdravotníkům za jejich práci v období covidové pandemie. Poukázky obdrželi zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a také z nemocnice v Teplicích.

Generální ředitel Krajské zdravotní MUDr. Petr Malý za celou společnost Nadaci Charty 77/Konto Bariéry poděkoval. | Foto: Krajská zdravotní

Celkem osmdesát poukázek na dvoutisícový nákup na www.kosik.cz a také čtyři poukázky na možnost nákupu kávovarů na oddělení v celkové hodnotě 40 000 Kč se rozdělilo mezi zdravotníky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a teplické nemocnice, které spravuje Krajská zdravotní, a.s. Zdravotníci na covidových jednotkách byli v uplynulých měsících vystaveni neuvěřitelnému tlaku a pracovali po skutečně dlouhou dobu kolikrát na hranicích psychických i fyzických sil. V současnosti se dění kolem nemoci Covid-19 stabilizovalo a všichni pevně věří, že se do situace z letošní zimy a jara snad již nevrátíme. Nemocnice se tak vrací do svých obvyklých provozů.