Syn Mirek si vzal dovolenou a vyrazili jsme na houby. Udělal mi tím radost, protože houbařím velmi rád.

Nasbírali jsme dva velké koše hřibů. Deník by na ně nestačil. | Foto: M. Vlach

Ve dvanáct jsme byli doma. Tentokrát jsem úlovek nepočítal, ale celý Deník by na ně nestačil. Dva velké košíky hřibů. Něco jsme dali sousedům, sestře, kamarádovi Mirka. Zbytek se suší. Bude z nich opět smaženice, velké hlavy půjdou do guláše, dojde i na bramboračku a hubník. To je teprve začátek. V sobotu pršelo, v neděli to bylo na gumáky a ve středu se mi zdálo, že to rychle vysychá. Chtělo by to zase vodu, ale podívaná je to úžasná.