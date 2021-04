Zbývají poslední dny nominovat úžasné lidi z kraje, pomáhající zdarma v různých oborech lidské činnosti. Šest jich vybere v Dobrovolnickém centru v Ústí komise v čele s Lucií Jandovou.

Mezi držitele Křesadla 2019 patří Andrea Nitkulincová, dobrovolnice ústecké „kočičí“ organizace Felisicat. | Foto: Kateřina Lisová

„Křesadlo je pro ty, kteří dávají něco navíc dalším lidem,“ ví šéfová komise. „Cena je to zajímavá i krásná, ručně ji dělá kovář z křivoklátských lesů, kov opravdu křeše jiskry. Už návrh, jímž kdokoli děkuje dobrovolníkovi, je cenná zpětná vazba pro navrhovatele i nominované,“ hlásí Jandová. „Pro hodnotitele je těžké volit z řady návrhů ty, kteří cenu získají. Čteme mezi řádky, vnímáme, jak dlouho adept pomáhá, kolika lidem vyšel vstříc, jaký je jeho přínos jednotlivci… Návrhy jsou vždy opodstatněné i krásné, v čase covidu o to víc,“ říká Lucie. Sama dělala společnici seniorům, za kterými nemohla jezdit jejich rodina. „Ty obohacující chvíle vždy pacientům rozzářily oči. A mě to asi nakonec dalo více, než jim,“ soudí Lucie Jandová.