Dobrovolnické centrum, z.s., působí v Ústí nad Labem už 22 let, přičemž se věnuje oblasti dobrovolnictví nejen v regionu, ale také v rámci ČR či spolupráce s partnery v Evropě. Nabízí různé možnosti zapojení do mnoha aktivit, například v rámci mentoringových programů pro děti a mládež nebo podpory seniorů a hendikepovaných osob. Centrum působí ve zdravotnických i v kulturních institucích a v neposlední řadě pomáhá při sportovních akcích či mimořádných událostech. Získané finanční prostředky v rámci Oranžového kola Nadace ČEZ podle ředitelky využijí ve dvou rovinách.

Samozřejmě celodenní šlapání na Oranžovém kole završila závěrečnou jízdou samotná ředitelka Lenka Vonka Černá: „Jsem nadšená tak vysokou částkou a unešená atmosférou, která v Energy zóně pánovala. Opravdu bylo vidět, že všichni chtějí pomoci dobré věci a vyjet nám co nejvíce peněz. Všem moc děkuji, nadaci za fyzické korunky a účastníkům šlapání za jejich fyzické vypjetí k maximálním výkonům. Podle mě jsou vítězové všichni bez ohledu na to, jakou pro nás během jedné minuty vyšlapali částku.“

Do šlapání na Oranžovém kole, respektive handbike, se během ústeckého 1/2Maratonu zapojily všechny generace. | Foto: ČEZ/Ota Schnepp

