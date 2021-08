V rámci víkendového programu v Zubrnicích, spojeného s poutí sv. Máří Magdalény, bude Národní technické muzeum v sobotu 24. A v neděli 25. července vozit zájemce v parním motorovém vozu M124.001 – Komarek.

Návštěvníky Zubrnic sveze historický vlak Komarek. | Foto: Archiv

Mimo jízdy parního vozu Komarek bude pod parou i parní vodárna z roku 1874 na Střekově po oba dny přístupná od 10 do 18 hodin a v Zubrnicích bude v provozu i parní lokomobila. Vůz bude vozit cestující vždy po odjezdu pravidelného vlaku turistické linky T3 ze Zubrnic v trase Zubrnice – Leština a zpět. V neděli 25. 7. bude v Zubrnicích do 14 hodin a potom pojede zpět do Chomutova. (luk)