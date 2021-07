„Kvůli rozmaru počasí může k takovému extrému dojít opět. S tím tedy radši počítejte, je to od zahrady rozhlasu jen kousek,“ uvedl lídr The Boom Pavel Nepivoda, kytarista, zpěvák, klavírista pro partnery koncertu, blízké a fanoušky ústecké skupiny či Beatles samotných či další zájemce. Koncert je bez předkapely, Boom jej věnují vzpomínce na Míru Haška, proslulého ústeckého DJ, muzikanta, spoluzakladatele Rádia North Music a osobnost vůbec i na Jirku Černého z Národního domu, zvukaře z Ústí, opraváře hudebních aparatur i nástrojů pro několik generací ústeckých muzikantů.

Hudbou tak opět ožije zahrada areálu Palácové vily Carla Friedricha Wolfruma, objektu Českého rozhlasu Sever Na schodech 10. Benefici pořádají The Boom, agentura B.B. Art Production, Kulturní středisko města Ústí nad Labem i Český rozhlas za podpory Města Ústí nad Labem.

„Výtěžek koncertu věnujeme nevidomému ústeckému plavci Miroslavu Smrčkovi, šampionu a obdivuhodnému sportovci. Už v roce 2016 se kvalifikoval na paralympiádu v Rio de Janeiru, kde skončil šestý, v roce 2017 přivezl z Mistrovství světa v Mexiku stříbrnou i bronz, za rok 2018 má z Mistrovství Evropy v Dublinu 3 x 4. místo i splněný limit na Mistrovství světa v Londýně, kde získal kvalifikaci na olympiádu v Tokiu 2020. Paralympiáda v Tokiu ovšem byla přesunuta na rok 2021, a ač už Mirek zvažoval ukončení vrcholového sportu, olympiádu se rozhodl absolvovat a časové limity pro účast měl splněny. Přes potvrzení jeho účasti bylo rozhodnuto, že limity je nutné stvrdit na Mistrovství Evropy v květnu 2021 na Madeiře. Mirkovi se to ale bohužel kvůli nedostatečné přípravě vinou pandemie nezdařilo. S trenérem Petrem Budínským se ovšem rozhodli, že ve společné práci budou pokračovat. Míru nyní tedy opět čeká velká příprava na závody doma i v zahraničí, několik důležitých soustředění s cílem nominovat se na Mistrovství světa 2022. Doufejme, že i splní limity pro Paralympiádu 2024 v Paříži, držíme mu dál palce; budeme ho podporovat, jak to bude možné a v našich silách,“ shodli se členové The Boom.

Vstupenky na koncert The Boom and Orchestra za 150 Kč jsou v předprodeji na webu ww.vstupenkyusti.cz. Na místě budou lístky za 200 Kč.

Radek Strnad