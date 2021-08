Všiml jsem si před muzeem starých náhrobků, zašel jsem na chvilku dovnitř a nelitoval. Pokladna je dočasně jinde, v klubovně se maluje, ale zajímavých výstav je tam několik. Černobílé fotky, stará foto-technika a talent Rudolfa Jenatsche zaujme snad každého, kdo někdy sledoval hru světel a stínů. Ich bin ain vydra.

Nechoďte kolem muzea se sklopenou hlavou. Vstupte dovnitř, budete překvapeni. | Foto: Miroslav Vlach

Tak se jmenuje výstava věnovaná malému dravci, který to neměl vždycky lehké. Dokonce v kuchařce slavné ženy najdete vydru po vídeňsku. To jsem opravdu nečekal! Velkoplošné počítačové obrazové studie popisující budoucnost jezera Milada musíte pomalu pečlivě prozkoumat, zajímavých nápadů je tam spousta. Velikánský plakát oznamuje všem, Co bude s Miladou dál. Uvidíme! Mě nejvíc zaujala výstava nazvaná Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem Janem Šimrem.