„Pro pedagogy organizujeme vzdělávací akce a máme pro ně také metodické materiály a výukové scénáře pro snadné zařazení témat do výuky. Pro žáky připravujeme lektorské programy, tematické úkoly a stále častěji krátká vzdělávací videa,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Snažíme se, aby děti nečerpaly znalosti jen z učebnic, ale měly možnost se do sběru aktivně zapojit a nové znalosti a zkušenosti a získávaly praktickou a hravou formou.“

Závody naruby a předcházení vzniku odpadu

Recyklohraní žákům a studentům stále otevřeněji vysvětluje, že nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. Tedy, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda skutečně ke svému životu potřebujeme tolik věcí. To platí i o bateriích a elektru. V tomto duchu pro ně připravilo osvětový úkol Závody na ruby. Ve školách si dle instrukcí mohli zahrát deskovou hru, při které vyhrává ten, kdo figurku do cíle dostane jako poslední. Což je paralela s bateriemi i elektrem, kde by nám také mělo záležet na tom, abychom je využívali, co nejdéle a nezbavovali se jich, když nám ještě mohou sloužit.

Při hře Závody na ruby se žáci po herním poli posouvali vpřed i vzad podle toho, zda chybně či správně odpověděli na tematické otázky. Mohli využít ty, které pro ně byly předpřipravené, ale zároveň si mohli vytvořit i své vlastní.

Body za aktivitu v Celoroční hře s Recyklohraním

Novinkou školního roku byla Celoroční hra. Za sběr elektra, baterií, mobilních telefonů, tonerů do tiskáren a za zapojení do osvětových aktivit školy získávaly body. Na konci školního roku za ně jako odměnu obdržely poukázky do obchodního řetězce.

Top 10 škol nejaktivnějších ve sběru baterií ve školním roce 2021/2022:

Základní škola Velké Březno, Školní 87, okres Ústí nad Labem 2 735 kg

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 1 398 kg

Základní škola Vápno, okres Pardubice 1 233 kg

Základní škola a mateřská škola Jaroměřice, okres Svitavy 1 186 kg

Základní škola, České Meziříčí, okr. Rychnov n. Kněžnou 1 116 kg

ZŠ a MŠ Přepychy 69 906

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola, Písek 877 kg

Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov 832 kg

ZŠ a MŠ Tomáše Ježka, Ralsko 830 kg

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady 827 kg



Top 10 škol nejaktivnějších ve sběru elektra ve školním roce 2021/2022:

Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim 1 830 kg

Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava 1 710 kg

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 1 575 kg

Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily 1 500 kg

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín 1 240 kg

Základní škola Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1 080 kg

Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem 852 kg

Základní škola Dolní Benešov 849 kg

SOŠ a SOU Horky, okres Mladá Boleslav 840 kg

Základní škola Brno, Svážná 9 738 kg

Martina Vokrouhlíková