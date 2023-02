Trubka troubí, vytrubuje,

s bubínkem nám oznamuje,

Masopust zas přišel k nám,

ten rej masek dobře znám.



"Hele, tamhle je ta naše princezna, nemohla dospat, jak se těšila. Sice nevím, jestli je to Karkulka, nebo Zlatovláska, ale tváří se spokojeně. I pohádkový znalec Troška by měl problémy s identifikací některých postav," smál se vousatý táta a mával kšiltovkou.

Klasické masopustní masky doplnila televizní moderna. Nechyběl Superman, Šrek, neúnavný ježek Sonic, pirát, Batman, drsný robot, mimozemšťan, odvážný lvíček i tajemný Rumburak. Šašek se podezřele kamarádil s medvědem, vodník mával do oken paneláků, ředitelky chválily originální nápady a neúnavnou medvědici. "Jako vždy s bubnem a teplém převleku udává tón Eva Borovičková. Dnes tu má solidní medvědí konkurenci, zimní spánek přerušila snad celá rodinka chlupáčů," napovídala neznámá krasavice. Odhadem tak 400 dětí, několik rodinných dokumentaristů, učitelky v převlecích i bez, žebřiňák plný dobrot. Nejprve malá rozcvička, potom písnička, krátký taneček, sladká odměna. Kdo prošel barevnou bránou mohl zalovit v košíku, tuhle svačinku si všichni zasloužili.

"Samozřejmě tradičně se na masopustu volí nejkrásnější maska, tady to byl samý originál, porota by to neměla jednoduché, proto dáváme palec nahoru všem. Tleskáme šikovným dětem, poděkování patří těm, co nám pomáhali," uzavřela dopoledne smíchu a radosti Denisa Bukorová.



Miroslav Vlach