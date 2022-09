Zdroj: Youtube

Ti tři jsou roky coby uznávaná hudební parta Peneři strýčka Homeboye až svéhlavá, nápaditá, osobitá i šokující, zkrátka jsou to kluci z Prahy. Legendární rapeři na prahu středního věku, i kamarádi. Všechno pro ně začalo už v rozdivočelých 90. letech, kdy v ulicích i na periferii velkoměsta jménem Praha, ale zdaleka ne jen zde, začaly kvapem přibývat graffiti, probouzely se tu první pokusy o rap i bavily mejdany.

Trojka zažívala slávu, užívala si i pití, poznávala první i druhé drogy a mnohá nebezpečí. Jejich popularita byla nejen raketová, ale také i fest odpracovaná. Nutně to tak s sebou neslo i první pády, krize a návraty, to vše ve znamení spiklenectví, které se postupně změnilo v nerozlučné chlapské přátelství, ve zdroj energie i řady tvůrčích nápadů. Vznikal tak rezervoár individuální vnitřní síly i energie nutné k přečkání kritických okamžiků. Také to odráží i čerstvý Vodrážkův dokument.

Vlastně je to dost vynalézavě natočený kontroverzní trojportrét, až dost na tělo. Takový, který se vlastně logicky nevyhýbá snad žádným tabu. Možná nám zodpoví i na otázku, co tady zbude jednou, až už tady nebudou PSH. Až nám tedy dají sbohem, udělají Česku pápá. Jenže přemýšlet už teď o tom, kdo tu po nich převezme žezlo českého hip hop? Klídek, ono je to zatím celkem zbytečné. Neboť nejen že už tu je jejich obrovská a tvůrčí a smysluplná konkurence Prago Union, parta okolo rappera Adama jménem Kato. Ale i mnozí další zajímaví se tu už rodí ne-li jako na běžícím pásu, pak i tak dost svěže. No a to ještě zapomínám na Slovensko, to bylo často o krok vpřed. A tito lidé, dalších z našich hip hop věrozvěstů, stále většinou PSH milují zkrátka proto, že vlastně ani nemohou jinak.

„Pravda, nemám PSH moc najeté, a jejich historii už vůbec ne. Tak si na rozdíl od pravých fanoušků nemohu stěžovat, že bych se tu nedozvěděl něco nového. Dovolím si jen kacířský názor, že ze z jejich starší tvorby jsem se na zadek neposadil. Chápu, že v dobovém kontextu to byla pecka, ale když si dnes poslechnu jejich 20 let staré věci, přijde mi, že to už dost zestárlo. Naproti tomu takový 20 let starý Eminem je i dál pecka. No, možná tu jen srovnávám jablka a hrušky. Obecně je pro mě rap spíš okrajová záležitost, takže si tu ani nechci hrát na experta,“ hodnotí film divák pod značkou G3orgig.

Jinde je ale divák Strike 94: „Vítejte u dokumentu o jedné legendě české hudební scény. Kapela je to tak známá, že o ní slyšeli i lidi, kteří rap vůbec neposlouchají, a natolik legendární, že se dostala i do seriálu Simpsonovi (v dabingu). Jakožto fanoušek jsem se tedy těšil a dostal více méně to, co jsem očekával. Bohužel jsem tu ale moc nového nezjistil, ovšem pokud PSH roky posloucháte a sledujete i jejich další aktivity či projekty okolo, tak se to dá i očekávat. Atmosféra v premiérovém sále byla úžasná, premiéru pak zakončil více minutový potleskem ve stoje. A jestli si film zasloužil Diváckou cenu? Upřímně řečeno, já bych ji dal jinému filmu. Ale taky chápu a respektuji to, jak to dopadlo.“

Radek Strnad