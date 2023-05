/VIDEO/ Fenomenální citlivý zpěvák a vášnivý lovec vážek napříč světem Dan Bárta se svou kapelou Illustratosphere vydávají po více než dvou desetiletích již reedice již vyprodaných prvních alb Illustratosphere (2000) a Entropicture (2003). Ty také doprovodí jejich aktuální „Němá éra tour“. V rámci ní vystoupí 30. dubna v ústeckém Domě kultury již od 20.00 hodin. Na webu Vstupenka Ústí je cena lístku na Bártu s kapelou 450 až 550 korun.

Zpěvák Dan Bárta se ohlíží za érou alb Illustratosphere a Entropicture. | Foto: Lucie Maceczková

„V ideálním případě zazní na koncertech většina písní prvního alba. Stačí se sejít, připravit, nadechnout se a spustit. Některé písně se sluší přednést víceméně doslova, jiné ovšem bude dobré pojmout organičtěji. Prostě jak už to v životě chodí, Occamova břitva, to je naše zlá i krutá kamarádka,” říká o přípravách na vlastní netrpělivě očekávané koncerty sám Dan Bárta.

A tak jedenáctinásobného držitele Ceny Anděl, Dana Bártu, doprovodí kapela Illustratosphere v sestavě kytarista Mirek Chyška, hráč na klávesy Filip Jelínek, kontrabasista i baskytarista Robert Balzar. Všichni tři jsou přitom uznávanými hudebníky, skladateli a ovšem i členy fenomenální hudební party J.A.R. A co víc, od roku 2014 je součástí Illustratosphere i slovenský bubeník a promotér Martin Valihora, už roky spolupracující s řadou zahraničních hvězd. V minulosti třeba také s japonskou klavíristkou Hiromi Uehara.

„My to tedy původně mysleli jako jednorázové setkání lidí i hráčů nad Filipovými, mými a Mírovými písněmi. V té době a v tom rozpoložení, v jakém jsme byli, neměl pojem budoucnost téměř žádné kontury ani váhu. Ale nakonec z toho pracovní a tvůrčí skupina vznikla. Kdo by to byl řekl, ono už bezmála čtvrt století není vůbec zanedbatelný časový úsek v životě lidském,” připomíná Dan Bárta.

Obě desky vycházejí u prodejců hudebních nosičů v omezené kapacitě na CD a poprvé také na vinylech, z toho „Entropicture“ jako dvojvinyl. Remasteringu nahrávek se přitom ujal právě Miroslav Chyška. Zakládající člen kapely stál také u původního zvuku debutu Illustratosphere, jenž získal cenu České hudební akademie Anděl v kategoriích Album roku i Zpěvák roku. „Alba vycházela v době, kdy ještě nebylo úplně běžné másterrovat a limitovat nahrávky „na krev“. Prostě byl ještě prostor pro full mastering. Myslím, že až teď, se současnými technologiemi, mají písně tu správnou barvu. Mastering pro vinyl i pro CD je jiný, každé médium má jiná specifika. Proto si myslím, že pro opravdové fanoušky a zároveň audiofilní nadšence, budou tyto reedice vlastně nové. Stejné písně, ale jiný zážitek,” popisuje Chyška.

Kapelu čeká v rámci Němá tour hned 14 zastávek napříč Českou republikou včetně dvou vystoupení i na Slovensku. Předprodej lístků na koncert v ústeckém Domě kultury 30. dubna bude přes portál Vstupenky Ústí.

Radek Strnad

Zdroj: Youtube