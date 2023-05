Anarkuss jsou dva lidi (tedy Al a slečna Anne) plus jedna důrazná akustická kytara z Berlína. Al dříve hrával třeba i v legendárních Milemarker (USA) a také s dávkou nadšení i radosti a energie vydával kultovní tamní fanzin Burn Collector.

Německo-americké punkové duo Anerkuss. | Foto: archiv Silver Rocket

Anarkuss, jejichž místní turné organizuje vyhlášený český hardcore i punkový label Silver Rocket budou hrát po pár letech během května opět pár energických vystoupení v Česku a je více než jisté, že aspoň jeden z nich budete mít dost blízko, vlastně na dosah. Už ve čtvrtek 18. května od 20.00 hodin tady Anarkuss pobaví pěkně živě v kavárně Café Max ve stínu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem v Pivovarské ulici. A věřte, nabídnou tak pár svých unikátních kousků pěkně naživo i nám. Na otázky odpovídal před dalším českým turné pro Silver Rocket i sám Al. Tedy Ale, proč vlastně Akustická muzika? A jaké to je, hrát po Čechách a po Evropě vůbec s Anne? Je to fajn a zábavné?

„Jasně že jo, naše akustická hudba másvé výhody. Je totiž velmi přizpůsobivá různým nepředvídavým situacím, které můžou přijít – a věřte, že občas tu tam i přicházejí. Může vás propojit s hudebními nápady a tradicemi i pocity z časů dávno před reprodukovanou hudbou, tedy dávno před elektřinou. Můžete na to cvičit a zkoušet reakce publika třeba i v parku. Tim Remis k tomu jednou řekl: "Tedy pokud jsi na to dost dobrý a dokážeš to. pokud to dokážeš" nehrát to na akustickou kytaru a znělo by to jako cokoliv, co to je? Ve skutečnosti to není píseň." Nejsem si jistý, jestli bych zašel tak daleko, ale chápu jeho pointu, říká Al."

Radek Strnad, Petr Kuneš

