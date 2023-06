Víte, že i tričko slaví? Svůj mezinárodní den má už od roku 2008 vždy 21. června, což je navíc letos prvním letním dnem. Tento neformální svátek slaví i zaměstnanci našeho největšího prodejce reklamního textilu, firmy Malfini, která ročně prodá zhruba 15 milionů kusů triček ve víc jak 30 státech Evropy.

„Den naruby“ vyhlásila pacientská organizace Debra ČR, s níž společnost Malfini spolupracuje už šestým rokem v rámci projektu Nadotek. | Foto: Debra ČR

A oslavují opravdu stylově – s tričky naruby. Právě tímto netradičním postupem chtějí ještě víc vyjádřit svoji podporu pacientům s tzv. nemocí motýlích křídel, kterým mohou i obyčejné švy ublížit. „Den naruby“ vyhlásila pacientská organizace Debra ČR, s níž společnost Malfini spolupracuje už šestým rokem v rámci projektu Nadotek. Jeho podstatou jsou charitativní trička Malfini, která jsou otočena naruby a dekorována návrhy známých osobností – módní návrhářky Liběny Rochové a výtvarníka Lukáše Musila. Výzva „Oblečte se naruby!“ se má stát dalším výrazem osvěty a podpory lidí, jejichž kůže je křehká jak motýlí křídla. Více zde

PODÍVEJTE SE: Milada patřila dětem, jezero otevřelo své brány

Tričko je celosvětově nejoblíbenějším oděvem a v barvách bílé a černé je základem každého šatníku. Tričko můžeme využít téměř pro každou příležitost, skvěle se hodí pro volnočasové aktivity, do práce i do školy. Svoji historii začíná psát už ve středověku jako spodní ochranná vrstva, původ slova získalo v Anglii z pojmenování T-shirt a připomínající písmeno T. Za jeho popularizací a náhlým rozmachem však stojí hollywoodské hvězdy 50. let minulého století, pruhované tričko pak nejvíc proslavila legendární módní návrhářka Coco Chanel. Následně se díky potisku stalo tričko mocným marketingovým nástrojem i prostředkem pro sebevyjádření. Nejpoužívanějším materiálem pro jeho výrobu je bavlna, stále častěji jsou nyní v nabídce udržitelné materiály, organická a recyklovaná bavlna i recyklovaný polyester, které nechybí ani v portfoliu firmy Malfini.

Marie Logrová

Mohlo by vás zajímat: Kruháčem pro dort. V Úžíně má být obří cukrářství, lékárna i krmení pro psy

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín