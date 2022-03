„Na seznamu máme na 50 skladeb, těch kapel, který máme rádi a užíváme si je spolu s našimi fanoušky, je ještě mnohem víc. Jsou to třeba i Pink Floyd, The Who nebo The Moody Blues,“ prozradil Pavel Nepivoda, kytarista, klavírista a zpěvák i lídr The Boom. A doplnil: „Od každé z nich jsme si proto vybrali pár největších hitů, ale možná i proto, že hned dvě pětiny Nepitch Bandu tvoří dvě čtvrtiny The Boom (tedy Pavel Nepivoda a Hynek Verner), tak je těch Beatles na našem koncertním seznamu asi nejvíc.“