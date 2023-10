Nepořádek v Ústí: Kvůli lidem (prasátkům) nejsou peníze na sport a divadlo

Čtenář reportér

Není to tak dávno, kdy vyšel v Deníku článek kolik stovek milionů stojí úklid v Ústí. Tehdy jsem si říkal: "Kdybychom byli slušní, bylo by na chodníky, bylo by na dotaci divadla, bylo by na hokej a fotbal".

Na zastávce MHD pod hradem Střekov někdo vyhodil pytel s odpadky. | Foto: Zdeněk Kymlička

V úterý ráno jsem jel do kanceláře. A co nevidím? Na zastávce MHD pod hradem Střekovem někdo vyhodil pytel s odpadky. Zvěř v noci udělala své. Parkují zde většinou cyklisté. Celou dobu přemýšlím. Ústí připlatí za úklid. Na čištění za osm let vynaloží zhruba půl miliardy korun Ten kdo to tam vyhodil byl to člověk? Podle mne to bylo lidské prasátko. A doufám, že patří mezi kritiky pořádku v Ústí, kritiky malé dotace divadla, fotbalistů, hokejistů … Zdeněk Kymlička Mohlo by vás zajímat: Nové bistro v Městských sadech nabírá obrysy. S otevřením se ale opozdí Zdroj: Janni Vorlíček