Je to prima, zvlášť, když letos v lednu točil Nerez 2. album Cela a vyšlo na CD i LP. Má 13 písní, autory jsou hlavně Šoralová a Vřešťál. Textově je doplňuje básnířka i textařka Silvia Kaščáková, nahrávka míří od folkové balady po kvalitní pop, písně aranžovali Vít Sázavský i Robert Fischmann.

„Instrumentální výkony hudebníků potvrzují vývoj skupiny Nerez & Lucia, v písních slyšíte názvuky více evropských kultur i hudebních stylů. Krom hlavního tria Šoralová - Sázavský - Vřešťál se tu jako sólo zpěváci představují i Robert Fischmann a Grégorian Brun. Čeština, slovenština, francouzština i španělština jsou jazyky, ve kterých zpívá nový Nerez,“ řekl Ústeckému deníku Zdeněk Vřešťál.

Jedinečné čtyřhlasé sbory, virtuózně interpretované instrumentální pasáže Davida Lomiče na akordeon i saxofony, Roberta Fischmanna na flétny, klavír i bicí či Grega Bruna na kontrabas a kytaru tak abum obloukem vrací do dob vzniku LP Masopust původních Nerez. „Dva autoři a hlavní aranžér jsou stavební kameny, na nichž stojí nový projekt Nerez & Lucia,“ potvrdil Vít Sázavský.

Koncert skupiny Nerez & Lucia tvoří novinky (z alb Zlom a Cela) i hity původních Nerez, též písně Tisíc dnů mezi námi, Kočky, Já s tebou žít nebudu… Shodou náhod v čase, kdy se vrací Nerez & Lucia do Ústí, vydává firma Supraphon v reedici album původního Nerezu ještě s již bohužel zesnulou Zuzanou Navarovou, album na CD i LP Na vařený nudli. Vedle hitů Zuzany Navarové s pány Vřešťálem i Sázavským má písně Na vařený nudli, Střemhlav, Černá voda, Naboso či Dušičky, Kočičí hlavy i pár dalších. Co zazní živě? Co si kapela zvolí…

Ale David Landštof ze Supraphonu tvrdí, že je CD Nerez: Na vařený nudli víc, než jen vzpomínka. Je to zajímavá inovace výtečného CD. Druhé LP Nerezu bylo v roce 1988 ceněné pro hudbu i obal Michala Cihláře. „Zuzana Navarová, Vít Sázavský, Zdeněk Vřešťál a Vladimír Vytiska překvapili kompletem skladeb v podobě oproti koncertnímu provedení i albovému debutu proaranžovanějších, moderně nadfolkových. Uvedeno i končeno motivem Střemhlav desku plní songy s nezaměnitelně nerezovským zpíváním i poetikou textů, a s pomocí hostů i příjemně překonávající (nejen) tehdejší očekávání. Inspirace lidovými písněmi, rázně elektrifikované postupy jsou znamení nezávislosti, kterou si kapela vydobyla. To platí i pro netradiční obal, povyšující grafiku nad obchodní sdělení. Nyní se nenalezení výrobních podkladů změnilo v krásné dobrodružství. Michal Cihlář se se souhlasem pánů Vřešťála a Sázavského dal do autorské inovace původní práce. Titulní strana, vlastně celá obalová výprava jsou variací na dané téma, nabízející obdivovatelům letošní model. Najdete tam tu kdysi nerealizovaný titul i další speciality. Společně s pečlivým ošetřením vinylového a cédéčkového zvuku je to příležitost pro vlastníky původního LP porovnat situaci tehdy a teď. Základem všeho je však nestárnoucí hudba: Naboso, Černá voda, Dušičky, Yburan Omazyp a sedm dalších malých klenotů.

Radek Strnad