Co se při té zběsilé jízdě zázemím, placem i mezi hrnci semele? Andymu, šéfkuchaři i majiteli podniku, směna ještě ani nezačala - a už je zle. Ten poslední pátek před Vánocemi chce fajnové jídlo každý. Ale hosteska Carla to přepískne s rezervacemi, napružený kontrolor šmejdí kuchyní, přijede bez varování Andyho mentor, kuchařská ikona; ne náhodou má s sebou i partnerku, drsnou food-kritičkou Saru.

Zdroj: Youtube

Může být hůř? Jistě, a bude! Jízda hektickým večerem začíná… Britský film s famózním Stephenem Grahamem v roli šéfkuchaře pádí, co se má zkazit, to krachne. Tempo práce v gastro byznysu je nelítostné. Kdo to zažil, ví své. Pod tíhou profesního stresu se vám lehce zavaří hlava. Vidíte tu celou tragikomickou mozaiku lidských osudů provázaných úsilím doručit pokrm hostovi promptně na stůl.

Na první pohled to vypadá, a slogany i gagy to dokazují, že bude celý večer prča a la Chaplinovy grotesky s kopanci do zadku, tisíci kusů rozbitého porcelánu i sklínek. Může být… ale, až tak moc zase ne. Jisté je, že se divák u filmu nudit nebude. Film odsejpá, graduje. Má i odlehčené momenty, leč zlomyslnost osudu tu hraje prim; některé lidi byste zabili… smíchy. V podstatě je příběh šéfkuchaře, na něhož je toho už už až, dost drama. Hrdinovu profesi Bod varu nijak nebagatelizuje; naprosto přesvědčivě v reálném čase předestírá celý komplikovaný proces chodu restaurace v exponovaném předvánočním čase.

Andyho náročná směna začíná exhibicí kontrolora od hygieny; ten hnidopišsky i věcně pohřbívá dvě z pěti dosavadních hvězdiček podniku. Rozvedený čtyřicátník Andy by právě měl být na plaveckých závodech svého syna, místo toho musí stavět do latě kuchyni plnou lidí. Jsou schopni tvořit výborný tým, ale bez vedení a dohledu selhávají. Andyho autoritě neprospívá, že působí vyčerpaně a dopouští se vážných chyb. Ty zvyšují stres i tlak na ostatní. Záda mu z posledních sil kryje věrná zástupkyně Carla, ani ta ale nevydrží vše. A budete-li tu ještě vedle scénáře za něco vděční, oceníte mistrovství kameramana Matthewa Lewise.

Radek Strnad