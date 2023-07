Po dlouhých dvanácti letech se na antukových dvorcích za zimním stadionem hrála druhá tenisová liga. Mladé ambiciózní družstvo bylo nalosováno do těžké skupiny, nikdo nečekal zázrak, ale po dvou vítězných kolech se začalo vzpomínat na dobu, kdy ústeckým tenistům tleskala i Praha. Byl u toho i současný předseda klubu Michal Livora.

Legendární zápas o postup do první ligy hostila Trnava v roce 1981, na druhé straně dvorce stál mladý Mečíř, reprezentant Stankovič atd. Seveřané prohráli! Tenkrát tam byl i současný předseda ústeckého tenisového klubu Michal Livora (74). Tenis ho provázel celý život, nyní zase musel spolknout hořkou pilulku. Jeho tým byl vyřazen z druhé ligy po zvláštních spekulacích, které do sportu prostě nepatří. V neděli 23. července seděl na zahradě a odpovídal na všetečné otázky Ústeckého deníku.

Jaké byly vaše začátky?

Nejsem žádná tenisová hvězda, byli tu daleko lepší hráči, jako třeba Čása, Kalhous, Sláma atd. Hrál jsem tady před vojnou, potom v Litoměřicích v zeleném dresu, kde byla skvělá parta. Velitelem tam byl tenkrát nějaký Boch, fandil sportu a my jsme mu to vraceli bojovnosti na antuce. Vrátil jsem se do Ústí a několik let jsme hráli druhou ligu. Trnava byl náš vrchol, ale sportovně musím přiznat, že Slováci byli lepší.

Po dvanácti letech zase druhá liga. Vypadalo to nadějně, přesto jste spadli. Co se stalo?

Máme mladé mužstvo, průměrný věk 17 let, hodně je to o zkušenostech. Všichni se fakt snažili, podle mě rozhodl zápas v Táboře. Před posledním kolem byl stav ve skupině značně vyrovnaný, měli jsme tři výhry stejně jako další soupeři. Ten konec byl trochu kostrbatý, cítili jsme, že se hrálo i mimo hřiště. Někdy je to boj s větrnými mlýny, sever to nemá jednoduché. Chybí sponzoři, širší hráčská základna, sportovní diplomacie.

Co bude dál?

No, to je tedy trefná otázka. Budeme bojovat s tím, co máme. Nevím, jestli udržím pohromadě tým, jsou to mladí hráči, chtějí hlavně hrát a vyhrávat. Vyzkoušeli si vyšší soutěž, vědí, že musí být trpělivější, bojovat o každý míček, ale konkurence to ví také. Já jim věřím, ale ....... Nová krytá hala je v mlze, zdražují se energie, sponzoři se do Ústí nehrnou, diváci na tenis nechodí. Uvidíme.

Český tenis zase bodoval. Prý osobně znáte Markétu Vondroušovou. Je to pravda?

Tohle děvče znám opravdu dobře, ale ještě lépe ji znal můj vnuk Jakub Patyk. Jsou stejný ročník, mnohokrát jsme se setkali nejen na kurtech u nás, ale třeba i v USA. Oba začínali na severu, oba se dostali do Prahy, kde měli vynikající zázemí a skvělé trenéry. Tenkrát byl mezi žáky jedničkou Rikl, Kuba byl druhý. Vyhrával stejně jako Markéta. Někde tu mám jeho fotku s Vondroušovou před velkým turnajem v Plzni v roce 2013. Ona za deset let vyhrála Wimbledon, Kuba vystudoval s červeným diplomem vysokou školu v Liberci, trénuje děti a Markétě držel palce u televize.

Hrál jste tenis, trénoval, vytáhl mladý tým do druhé ligy. Proč je tak dobrý český tenis?

To je otázka pro někoho jiného, celý svět se diví. Především je to hrozná dřina, děti musí mít individuální plán ve škole, kvalitní realizační tým, dobrého trenéra, sponzora, do plánů zasahuje životospráva, mentální vyspělost a štěstí. Objel jsem s vnukem celou Evropu, viděl jsem ohromné tenisové areály v USA, my jsme prostě srdcaři.

Miroslav Vlach