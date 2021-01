Poctivě sleduji dění nejen u nás. Koronavirus trápí celý svět, všichni cítíme, že tahle zdravotní krize poznamená naši malou republiku na řadu let.

Nikdo neví, kdy skončí doba roušková. | Foto: Miroslav Vlach

Nechci se nikoho dotknout, ale nemyslím si, že by modrý Fiala, vzdělaný Gazdík, nebo dlouhovlasý pirát jednali jinak, kdyby byli ve vládě. Tlak veřejnosti před Vánocemi byl mimořádný, znáte to, po boji je každý generál. Neukázněný občan by je převálcoval, stejně jako nového ministra zdravotnictví a jeho poradce.