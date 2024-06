Hned u vchodu do Červeného kostela ležela v pátek 7.června na stolečku orientační mapka a speciální brožura pro Noc kostelů. Lavice se pomalu zaplňovaly, usměvavý muž rozdával program, za klávesami seděl Václav Krahulík, před ním se střídalo talentované mládí ze ZUŠ Evy Randové.

Z noci kostelů na Ústecku. | Foto: Se svolením Miroslava Vlacha

„Všichni byli úžasní, slečna Kateřina hrála krásně na violoncello, výborný byl mladík, co hrál na akordeon, smyčcový soubor neměl chybu. Chtěl jsem se ještě podívat do Církvic, Skorotic, na Střekov. Krásných kostelů tu máme dost, ten nejznámější má šikmou věž, skleněnou střechou se chlubí kostel v Petrovicích, fantastický výhled do kraje je od malého kostelíka v Dubičkách, pohnutou historii připomíná kostel sv. Václava ve Valtířově.

Nejmenší kostel je v Čeřeništi, parkem se chlubí kostel sv. Floriána v Krásném Březně, tak trochu opomíjený, skoro pohádkový kostel je nedaleko Libouchce v obci Čermná," tvrdil pan Stanislav z Dobětic. Dva kostely jsou v Trmicích, ten menší evangelický, je od roku 2021 ve vlastnictví města a pomalu znovu ožívá.

Projekt je připraven, varhany čekají na odborníka, vitrážová okna dostanou šanci. Po dokončení projektu tam má být knihovna. infocentrum, galerie, prostor pro koncerty a svatby. V pátek si návštěvníci prohlíželi staré fotky i nový zajímavý projekt. Starostka Jana Oubrechtová přivítala hosty, představila vokální uskupení Panoptikum z Ústí nad Labem.

„Už jsme tu jednou byli, kostel je to prostý, ale je tu skvělá akustika. Panoptikum letos oslaví desáté výročí, sportovní terminologií řečeno, na soupisce nás je pětadvacet, do Trmic nás přijelo dvacet. Scházíme se pravidelně každé úterý v prostorách UJEP, většina prošla pedagogickou fakultou, zdravé jádro je z Ústí nad Labem, zbytek dojíždí z Chomutova, Bíliny, Teplic, Rybniště, Kadaně atd. Je tu stavař, lékárnice, mluvčí UJEP, chemička a hodně učitelů. Na facebooku máme řadu ukázek z vystoupení, stačí se podívat," tvrdila s úsměvem Jana Eichler Honců, sbormistr vokálního uskupení.

Kostel v Trmicích byl plný, Panoptikum nadchlo mladé i ty dříve narozené, byla to prostě skvělá muzika, která pohladila po duši. V přiložené dokumentaci je hned několik kostelů, ten z červených cihel každý pozná, víte který je ten trmický?

Miroslav Vlach

