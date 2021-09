Část programu se odehraje i na detašovaném pracovišti UJEP, v technických laboratořích Fakulty strojního inženýrství UJEP a na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP v prostoru Centra biologických a environmentálních oborů, v ulici Za Válcovnou 1000/8. Zejména nadšenci pro rostlinstvo zde budou potěšeni, neboť nahlédnou do zelených skleníků plných cizokrajných rostlinných druhů, ale také do zařízení zvaného fytotron, ve kterém univerzitní odborníci zkoumají své „nesmrtelné“ rostliny.

Nejmodernější stavba kampusu, v níž sídlí hned 2 z univerzitních fakult (přírodovědecká a životního prostředí), poskytne oslavě vědy, výzkumu, umění a vzdělávání všech svých 8 pater. Otevře se pro návštěvníky od přízemí až po střechu a nabídne zážitky v podobě chemických a fyzikálních pokusů, workshopů pro děti i dospělé, exkurzí do laboratoří, ukázek výzkumných metod a přístrojů, komentovaných pozorování, diskuzí s vědci, výstav, soutěží, napínavých bojovek a překvapivých performancí – to vše ve znamení hlavního tématu celorepublikového svátku vědy, kterým je letos ČAS.

V pátek 24. září od 17.00 hodin přijďte do kampusu UJEP. Bude se konat další Noc vědců!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.