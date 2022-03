Minerální voda Ondrášovka, která je generální partner ankety Strom roku, letos navíc podpoří speciální cenou ve výši 50 000 Kč jeden projekt, který nejvíce zaujme porotu. „Ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme připravili speciální kategorii Cena Ondrášovky. Sousedská komunita, která přihlásí do ankety svůj strom, má možnost na zvelebení bezprostředního okolí stromu získat padesát tisíc korun. Bude jen na výhercích, jestli si pod strom postaví novou lavičku, přidají osvětlení, nebo nechají provést zahradní úpravy. Naším cílem je nejen zlepšit péči o stromy, tak i podpořit pospolitost sousedských komunit v lokalitě, na které nám záleží,“ komentuje Kateřina Ceralová, Senior Brand Managerka Ondrášovky.

Soutěž o Cenu Ondrášovky je nepovinná. Vítěz bude vybírán ze všech přihlášených projektů, nezáleží na tom, zda nominovaný strom postoupí do finále ankety Strom roku. Z došlých přihlášek pošle v červnu porota dvanáctku nejzajímavějších stromů do letního online hlasování. Vítěz získá odborné ošetření a postup do zimního celoevropského kola. Více na www.stromroku.cz.

David Kopecký - tiskový mluvčí, media & public relations Nadace Partnerství