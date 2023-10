/FOTO/ Audioverzi úspěšné knihy Deset klobouků Jana Přeučila vydané k životnímu jubileu legendárního herce načetli Jan Přeučil a Pavel Mészáros. Hudbu obstaral Radim Linhart.

Křest knihy a CD Deset klobouků Jana Přeučila. | Foto: Jaroslava Raunerová

„Když jsem měl možnost poprvé nahlédnout do této knihy, přesněji řečeno, když se přede mnou na pracovním stole objevily barevně vytištěné archy k poslední autorské korektuře, říkám upřímně, byl jsem dojat“, napsal Jan Přeučil k vydání knihy Deset klobouků Jana Přeučila, která vyšla u příležitosti hercových osmdesátých narozenin. „Uvědomil jsem si, že mám před sebou opravdu průřez svým životem, vše podstatné, co určovalo mé životní etapy i s jejich zlomy, kotrmelci i chvílemi štěstí. Vše to bylo symbolicky vloženo do deseti klobouků, deseti kapitol této knihy," dodal legendární herec.

Samotná kniha vyšla již v roce 2021, kdy slavný herec oslavil svou osmdesátku, a její jednotlivé kapitoly jsou doplněny velkým množstvím fotografií a dokumentů, ilustrujících jeho bohatý profesní i soukromý život. Jako bonus bylo pak do knihy vloženo i originální CD se studiovou nahrávkou Gogolových Bláznových zápisků – divadelního představení jednoho herce, které tato legenda českého herectví provozuje na jevištích nejrůznějších divadel od šedesátých let minulého století dodnes. "Abychom zpřístupnili hercovo vzpomínání i těm, kteří si oblíbili knihy v jejich zvukové formě, rozhodli jsme se přinést vám jej nyní ve formě audioknihy, abyste si mohli vychutnat i nezaměnitelný hlasový projev této výrazné herecké osobnosti," uvedl ústecký Pavel Mészáros z AOS Publishing. Audiverzi knihy vydalo nakladatelství AOS Publishing ve spolupráci s Radioservisem.

Křest audioknihy „Deset klobouků Jana Přeučila“ proběhl dne 26. září v Galerii Českého rozhlasu za účasti kmotrů Jany Bouškové, světové virtuosky ve hře na harfu, a Ondřeje Kepky, režiséra a prezidenta Herecké asociace, a samozřejmě nemohla chybět ani naše první Popelka, herečka Eva Hrušková. Po vlastním křtu se všichni zúčastnění přesunuli jen o patro výš do Radiocafé, kde už čekalo publikum oblíbených pravidelných Hovorů W, kam si jeho protagonisté Jiří Werich Petrášek a Pavel Mészáros pozvali jako své milé hosty právě Evu Hruškovou a Jana Přeučila. Jako překvapení tady se svými pověstnými fanfárami vystoupil geniální kytarista Štěpán Rak, který tak i symbolicky „pokřtil“ svoji zbrusu novou kytaru. (pm)

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín