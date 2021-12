Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem i komplikovanou těžbu látky vévodovi rodu Atreidů. Ta anabáze je ale součást spiknutí, z něhož vyvázne jen vévodův syn Paul a jeho matka, když prchnou do pouště. Jejich jediná šance jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale žít ve vyprahlé pustině. Je tedy Paul spasitel, na kterého obyavatelé unikátní planety dlouho čekají? Ale pozor! Podobně jeko u hororu To je o teprve první díl ohromujícího filmu. Pokračování bude za pár let, ale film stojí zato už teď! Užijte si ho třeba v Hraničáři.