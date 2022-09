Zdroj: Youtube

Byl považován za průkopníka nových hudebních trendů, je spoluautorem více fenomenálních duetů, například proslulého hitu Under Pressure, kde spojil síly s Fredddiem Mercurym v písni Queen. Zpíval vánoční duet s Bingem Crosbym, hit s Tinou Turner, Cher či Annie Lennox i dalšími osobnostmi světu popu i rocku. Chlapík, který si až provokativně „zahrával“ s homosexualitou, byl i ženatý. Od roku 1992 byla jeho manželkou modelka Iman. David Bowie zemřel ve věku 69 let na rakovinu jater. Bojoval s ní 18 měsíců.

Během desítek let nashromáždil, dnes již bohužel zesnulý britský rocker David Bowie, na pět milionů nejrůznějších audiovizuálních elementů, které mají úzký vztah k jeho až ohromující umělecké kariéře zpěváka i herce. Dva roky tak trvalo režiséru Brettu Morgenovi (točil mj. pozornosti hodné filmy Ten kluk bude točit či Kurt Cobain: Montage of Heck) se jimi vůbec probrat. Další rok vymýšlel koncepci, celých pět let se zabýval zvukovým designem netradičního pohledu na kariéru originálního hudebníka i fascinujícího proroka. Jedinečná kinematografická zkušenost, jedna z klíčových událostí festivalu v Cannes, vámi projede jako vlna. Brettem Morgenem zprostředkovaný testament Davida Bowieho je neuchopitelný i uhrančivý, jak kontroverzní umělec sám.

David Bowie hrál ve 23 filmech. K jeho kultovním snímkům patří temný TV seriál Twin Peaks: Ohni se mnou pojď (1992), sci-fi Muž, který spadl na Zemi (1976), Krásný gigolo, ubohý gigolo (1979), drogové drama z Berlína My děti ze stanice Zoo (1981), kultovní horor Hlad (1983), špionážní drama Veselé Vánoce, pane Lawrenci (1983) a historické církevní drama (1985) Poslední pokušení Krista (1988).

Poslední Bowieho dílo byl muzikál Lazarus, který psal s dramatikem Endou Walshem. V muzikálu kromě starších hitů zaznívají i písně z alba Blackstar. Příběh navazuje na film Muž, který spadl na Zemi. Světová premiéra byla v prosinci 2015. V České republice měl muzikál premiéru 12. a 13. října v Divadle Komedie.

Radek Strnad