Přijďte protáhnout a zrelaxovat svoje tělo do nádherných zrekonstruovaných prostor. Pánům je navíc k dispozici sauna, a to v běžné provozní době.

Státní svátek 28. září nám díky absenci ranní výuky plavání škol i odpoledních tréninků organizací umožňuje otevřít bazén Městských lázní v Ústí nad Labem mimořádně po celý den, tedy od 10 do 20 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.